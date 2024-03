Milinkovic-Savic salva su Kvara, reti inviolate tra Napoli e Torino all’intervallo

Parità a reti inviolate al termina dei primi quarantacinque minuti di gioco al Maradona tra Napoli e Torino. Al 13′ arriva la grande occasione per sbloccare la Napoli: passaggio sanguinoso di Linetty in orizzontale, Politano intercetta e si invola verso la porta e serve Kvarastkhelia che, a tu per tu con Milinkovic-Savic, si lascia ipnotizzare dal numero uno granata. Sullo stesso calcio d’angolo svetta Osimhen, ma il suo tentativo si spegne di poco sul fondo. Al 28′ arriva la prima occasione anche per i granata con una conclusione dal limite dell’area di Zapata che trova la pronta risposta di Meret. Al 42′ si rinnova il duello tra Kvara e Milinkovic-Savic: cross morbido di Politano, Kvara devia in tuffo di testa ma è ancora il portiere granata a chiudere la porta.

Foto: Instagram Milinkovic-Savic