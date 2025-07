Milinkovic-Savic saluta il Torino: “158… sono le volte che abbiamo difeso la porta tutti insieme. Per me è stato un grande onore”

28/07/2025 | 20:45:23

Da 48 ore Vanja Milinkovic-Savic ha lasciato il Torino per firmare con il Napoli. Il portiere serbo ha salutato la piazza granata sui social: “158… sono le volte che abbiamo difeso la porta tutti insieme. Per me è stato un grande onore farlo. Grazie per tutto quello che mi avete dato. FVCG”. Questo il messaggio che ha allegato ad un video dei momenti vissuti con la maglia del Toro.

Foto: Instagram personale