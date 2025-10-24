Milinkovic-Savic, oltre 20 milioni di motivi per prendersi il Napoli

24/10/2025 | 17:48:34

Il Napoli perde Meret che nel frattempo aveva perso il Napoli. Nelle gerarchie il portiere, protagonista di due scudetti nelle ultime tre stagioni, era stato scavalcato da Vanja Milinkovic-Savic che si era preso il posto da titolare: non una scelta definitiva, ma comunque abbastanza orientata da parte di Antonio Conte. Adesso quella decisione andrà rilanciata con forza, visto che Meret si è infortunato e il Napoli si affiderà sempre più al portiere serbo ingaggiato per la sua capacità di giocare con i piedi. Reduce dalla infausta notte di Eindhoven, sette gol incassati in quattro giorni tra campionato e Champions, per l’ex Torino arriva la controprova più importante, domani alle 18 contro l’Inter. Ci sono oltre 20 milioni di motivi (esattamente 21,5 tra prestito molto oneroso e obbligo) per prendersi il Napoli e mettersi alle spalle un periodo difficile.

