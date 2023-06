Milinkovic-Savic non è impeccabile, la sblocca Brozovic dalla distanza: Inter avanti 1-0 sul Torino all’intervallo

Vantaggio Inter dopo i primi 45′ allo Stadio Olimpico Grande Torino: 1-0, a segno Marcelo Brozovic. Il primo squillo della gara è sull’asse della Lu-La: Lukaku prova a innescare Lautaro sulla trequarti, poi l’argentino va in fuga ma tenta un complesso pallonetto, ma il pallone finisce altissimo. Ci provano anche i granata, ma le conclusioni di Ricci, prima, e di Vojvoda, poi, non inquadrano la porta difesa da Samir Handanovic. Al 32′ arriva il primo squillo di Lukaku che si esibisce in uno slalom in area e poi calcia a incrociare sfiorando il palo dopo una leggera deviazione. All’occasione di Big Rom, risponde il colpo di testa di Singo che trova un attento Handanovic e respinge il tentativo dell’esterno granata. La partita si sblocca al 37′ con il tiro dalla distanza di Marcelo Brozovic, non impeccabile l’intervento di Milinkovic-Savic. Termina così 0-1 il primo tempo allo stadio Olimpico Grande Torino.

Foto: Instagram Inter