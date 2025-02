Milinkovic-Savic: “Non ascolto critiche e complimenti, non mi interessano”

Tra i protagonisti assoluti del Torino, in questa stagione, c’è sicuramente Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere granata, infatti, si sta distinguendo parata dopo parata, trascinando la propria squadra in questa annata di Serie A. A parlare, durante la presentazione del Bosco del Toro, è stato proprio il portiere serbo: “Non ascoltavo le critiche così come non ascolto i complimenti, non mi interessa nulla. Non cerco rivincite, il mio obiettivo è che il Toro vada avanti. Sono sempre lo stesso, non sono cambiato in nulla e mi goso ogni singolo momento in campo, ma sono convinto di poter fare ancora meglio. Non mi piace mai parlare del personale, il calcio è uno sport di squadra e tutti abbiamo un ottimo rapporto con il mister Vanoli”.

FOTO: Instagram Milinkovic-Savic