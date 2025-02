Milinkovic-Savic: “Mi hanno urlato zingaro e tirato di tutto solo perché ho parato il rigore. Questo non è calcio”

Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Torino, ha parlato a Dazn dopo il pareggio a Bergamo contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Non posso dire il segreto che utilizzo sui rigori. Ho completamente cambiato il modo di parare i rigori: ho studiato i tiratori”.

Sui risultati ottenuti nelle ultime gare: “Non siamo cambiati più di tanto, ci siamo compattati”.

C’è stato un alterco con la curva dell’Atalanta: “Gli insulti nel calcio ci sono sempre stati. Però sono stato apostrofato come zingaro e come serbo di m***a. Mi sono girato e li ho guardati: ho ricevuto anche oggetti addosso. Solo perchè ho parato il rigore. Poi l’arbitro ha ammonito me perchè pensava li avessi provocati. Il razzismo non deve esserci. Non è il modo giusto per affrontare lo sport, devono pensare alla loro squadra, questo non è calcio”.

Foto: Instagram Torino