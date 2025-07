Milinkovic-Savic-Israel-Ngonge: il triangolo sì

23/07/2025 | 15:12:42

L’importante è non fare troppi nomi a caso, uno al giorno, c’è il rischio di dimenticare quelli giusti. Prendiamo Milinkovic-Savic: chi ha parlato di lui una vita fa, ha perso il passaggio essenziale, quello che porterà alla svolta Napoli. Già perché la data a caratteri cubitali della svolta è quella del 12 luglio, quando vi avevamo parlato del ritorno a sorpresa degli azzurri sul portiere del Torino. Nel frattempo il Napoli stava lavorando per perfezionare le operazioni Noa Lang (non Nusa) e Beukema (mai in ballo Chalobah, Scalvini e tanti altri nomi accostati). E adesso si può andare fino in fondo per Milinkovic-Savic, un trasferimento che avevamo dato in chiusura già una settimana fa. Il Napoli pagherà qualche milione in più rispetto alla clausola di 19 per ottenere una migliore dilazione. E in contemporanea Ngonge andrà al Torino, tutto confermato anche sulle cifre (prestito oneroso di 1 milioni con diritto di riscatto a 18), mentre Israel sarà il portiere granata. Un’altra esclusiva destinata ad andare in porto e poi potremo dire Milinkovic-Savic-Ngonge-Israel, il triangolo sì.

Foto: Instagram Milinkovic