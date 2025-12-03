Milinkovic-Savic: “Felice per la qualificazione e il rigore segnato. Con la Juve come un derby? Contano i 3 punti”

03/12/2025 | 21:17:53

Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria ai rigori contro il Cagliari.

Queste le sue parole: “Dieci rigori ancora non li avevo mai vissuti, l’importante è aver passato il turno”.

Hai tirato una fucilata sul rigore: “L’importante è che l’ho tirata dentro, poi come l’ho tirata. Felice per aver segnato”.

Ti alleni anche per tirare i rigori oltre che per pararli? “No, solo per pararli e basta. Ce li abbiamo i tiratori bravi quindi non c’è bisogno”.

Per te sarà anche un derby contro la Juventus visti i trascorsi al Torino?: ” Per me i tre punti sono i tre punti”.

