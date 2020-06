Milinkovic-Savic, falso allarme: resterà a riposo fino a lunedì

Allarme rientrato in casa Lazio: infatti, l’infortunio di Sergej Milinkovic-Savic sarebbe decisamente meno grave del previsto. Il centrocampista serbo aveva accusato alcuni problemi al ginocchio in queste prime settimane dall’allenamento e, nella giornata odierna, avrebbe dovuto sottoporsi ad una risonanza magnetica. Risonanza che, all’ultimo, è stata annullata. Infatti, lo staff medico ha deciso di tenere il calciatore a riposo fino a lunedì, confidando in una rapida ripresa.

Foto: profilo Twitter ufficiale SS Lazio