Milinkovic-Savic eroe della Serbia. I media: “Vale 100 milioni”

Sergej Milinkovic-Savic nuovo eroe Nazionale della Serbia, o quasi. E’ entrato nella ripresa eri sera e ha portato la sua Nazionale alla finale playoff per la qualificazione agli Europei con una doppietta. Una competizione a cui i serbi non partecipano da 20 anni.

Il centrocampista della Lazio è stato benedetto dai media e i tifosi locali che lo esaltano e sperano possa portargli agli Europei. Del centrocampista della Lazio, in Serbia scrivono: “L’eroe del nostro calcio, un movimento in risalita. Sergej vale davvero 100 milioni!”.

E Claudio Lotito gongola e si gode l’ennesima risalita del suo fenomeno. La richiesta del patron biancoceleste, che era già di 100 milioni, dopo questi titoli, non sarà da meno. In effetti, Milinkovic Savic è quel fenomeno che riesce a tenere da solo in mano le redini della mediana e riesce anche a finalizzare palle gol in ogni modo. Un giocatore completo.

Fonte Foto: Twitter Serbia