Milinkovic Savic e Calhanoglu show. Turchia-Serbia finisce 2-2

Sergej Milinkovic Savic lancia la Serbia in casa della Turchia, ma Calhanoglu lo riagguanta. Il calciatore della Lazio ha realizzato il gol del vantaggio per la su squadra con un colpo di testa che ricorda molto da vicino quello vincente contro l’Inter. Per i padroni di casa, invece, si segnala un bel gol del fantasista del Milan che, dopo una serpentina, ha chiuso nel migliore dei modi il triangolo con un compagno. Prima della fina ha servito anche l’assist del 2-2.

Foto: Zimbio