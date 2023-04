Milinkovic-Savic dorme, Zappacosta colpisce: Atalanta in vantaggio all’intervallo (1-0)

L’Atalanta conduce per 1-0 in casa del Torino. Dopo un avvio di partita privo di azioni da gol, la partita si è sbloccata al 34′: Zappacosta prende palla sulla fascia sinistra, punta Lazaro, arriva sul fondo e poi infila un colpevole Milinkovic-Savic sul proprio palo. La partita non si accende e così finisce l’intervallo allo Stadio Olimpico Grande Torino: 1-0 per gli uomini di Gasperini.

Foto: Instagram Atalanta