Milinkovic-Savic assente dai convocati della Serbia: “Soffre di mal di schiena, serviranno dieci giorni di recupero”

06/10/2025 | 19:42:55

Niente Serbia per Milinkovic-Savic, il portiere del Napoli non figura tra i convocati dopo il problema alla schiena: “Vanja Milinkovic sarà assente: Savic, che soffre di mal di schiena, ha giocato contro il Genoa sotto iniezioni, e il Napoli ha informato per iscritto la FSS che avrà bisogno di circa dieci giorni di recupero” si legge in una nota ufficiale diramata dalla Serbia.

FOTO: X Serbia