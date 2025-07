Milinkovic-Savic al Napoli: le visite (domani) chiudono il cerchio

25/07/2025 | 18:38:17

Vanja Milinkovic-Savic dal Torino al Napoli. Ve ne avevamo parlato a giugno, ma soprattutto in esclusiva il 12 luglio quando la trattativa a sorpresa e nel silenzio generale era stata riaperta. Da quel momento siamo andati in discesa fino alla definizione. Una settimana fa avevamo parlato di un’operazione completata, le visite del portiere (domani a Roma) chiudono il cerchio. Malgrado le smentite, il Napoli pagherà qualche milione in più della clausola, 21,5 milioni anziché 19 per avere una maggiore dilazione.

Foto: sito Torino