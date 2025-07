Milinkovic-Savic al Napoli e Israel al Torino: dirittura

22/07/2025 | 17:40:57

Giro di portieri in dirittura e già abbondantemente raccontato in esclusiva. Stiamo parlando di Vanja Milinkovic-Savic al Napoli e di Franco Israel al Torino. Il serbo aspetta il via libera per svolgere le visite con il nuovo club, negli ultimi giorni ha fatto da spettatore in casa granata. In queste ore stanno per essere perfezionati i dettagli per Israel al Torino, affare da 4,5-5 milioni con la Juventus che incasserà il 50 per cento dallo Sporting.

Foto: Instagram Milinkovic-Savic

English version