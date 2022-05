Milinkovic-Savic al 96’: 2-2 Lazio e qualificazione in Europa League

Il Monday Night della trentasettesima giornata di Serie A tra Juventus e Lazio termina 2-2 in uno stracolmo Allianz Stadium. Per i bianconeri le reti, arrivate entrambe nel primo tempo, di Vlahovic e Morata. La squadra di Maurizio Sarri riapre il match con il gol del 51′, arrivato su un colpo di testa di Patric nettamente deviato da Alex Sandro. Il pareggio è girmato da Milinkovic-Savic all’ultimo secondo. Grazie alla rete del Sergente, i biancocelesti strappano il pass per l’Europa League. Da sottolineare i momenti intrisi di emotività vissuti in occasione delle sostituzioni di Chiellini e Dybala, entrambi all’ultima partita casalinga con la maglia della Vecchia Signora.

Foto: Twitter Lazio