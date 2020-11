Milinkovic Savic: “Abbiamo studiato lo Zenit, possiamo batterli”

Insieme a Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con lo Zenit, il centrocampista Sergej Milinkovic Savic.

Queste le sue parole: “Abbiamo preparato bene la partita. Abbiamo visionato e analizzato come gioca lo Zenit, cercano spesso l’attaccante con lanci lunghi. Lui è bravo a difendere palla e far salire la squadra. Cercheremo di essere pronti e portare la vittoria a casa. Possiamo batterli anche con tutte le assenze che abbiamo. Lo Zenit ha zero punti ma ha dimostrato di avere qualità importanti e non vanno sottovalutati. Daranno tutto per vincere e per non abbandonare già la competizione”.

Foto: Twitter Lazio