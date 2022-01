Milinkovic-Savic: “Abbiamo perso due punti importanti per iniziare bene l’anno. Impariamo dagli errori di oggi”

Sergej Milinkovic-Savic ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro l’Empoli: “Abbiamo perso due punti importanti per iniziare bene l’anno. Abbiamo dato tutto, prendiamo questo punto e impariamo dagli errori di oggi. E’ dura spiegare certi errori: purtroppo arrivano spesso, ma dobbiamo rivederli e provare a farne meno nelle prossime gare. Il carattere nostro è buono, ma non dobbiamo farlo vedere solo quando siamo sotto di uno o due gol. Dobbiamo entrare molto meglio in campo. Voglio che la Lazio finisca tra le prime quattro: è dura, ma ci sono ancora tante gare”.

FOTO: Twitter Serie A