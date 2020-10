Milinkovic risponde a Lautaro: 1-1 tra Lazio e Inter. Vincono Benevento e Parma

Finisce in pareggio il big match del pomeriggio tra Lazio e Inter. Nerazzurri in vantaggio al 30′, grazie a Lautaro che buca Strakosha da distanza ravvicinata. L’1-1 arriva al 55′, con Milinkovic-Savic che sfrutta un cross di Acerbi. Dopo un quarto d’ora, Immobile viene espulso per una manata a Vidal. L’Inter va vicina all’1-2 all’86’, ma il tiro di Brozovic si infrange sul palo. Dopo un minuto, Sensi colpisce Patric e rimette le squadre in parità numerica.

Finisce invece 1-0 Benevento-Bologna: decide Lapadula al 66′. Stesso risultato in Parma-Verona. La rete decisiva è di Kurtic, arrivata dopo neanche un minuto di gioco.

Foto: Twitter Lazio