Milinkovic fa volare la Serbia: entra, segna 2 gol e regala la qualificazione

Un Milinkovic-Savic scatenato quello che è sceso in campo stasera contro la Norvegia per i playoff della Serbia a Euro 2020. Il centrocampista della Lazio è entrato all’80’ e ha impiegato solo due minuti per portare avanti la sua squadra, con un tap in vincente su assist di Mitrovic. Il gol del pareggio di Normann all’88’ è inutile, perché Milinkovic fa doppietta nei tempi supplementari con un pallonetto, regalando il 2-1 e la qualificazione alla sua Nazionale.

Foto: Twitter Uefa Euro 2020