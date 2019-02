Milik: “Testa alla Juve, vogliamo vincere ancora. Scudetto? Siamo lontani, ma…”

Arkadiusz Milik, assoluto protagonista nella vittoria del Napoli al Tardini contro il Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match: “Sono felice per la vittoria, dopo due pareggi abbiamo finalmente vinto. E’ una vittoria meritata. Ora c’è la Juve e vogliamo vincere ancora. La mia punizione? Sì, lo staff mi ha aiutato tanto, mi dicevano che il Parma salta tantissimo e così ho tirato sotto. Il gol ci mancava, però come ho detto prima sono felice e ora guardiamo avanti. Possiamo migliorare in tante altre cose. Spero che riusciremo a battere anche la Juventus, sono partite speciali e vogliamo fare una bella partita. Ora ci riposiamo e ci concentriamo sulla Juventus. Scudetto? Siamo lontani, ma faremo il possibile e vedremo che succederà”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli