Milik sui social: “Siamo la Juventus, non è il momento di mollare”

Il periodo difficile della Juventus è stato sottolineato dalla brutta partita di mercoledì in Coppa Italia e per placare le acque, Arek Milik ha espresso su Instagram un messaggio per tutti i tifosi bianconeri chiedendo di mantenere la calma: “Sono giorni difficili e siamo tutti delusi, ma non è il momento di mollare. Ci sono ancora degli obiettivi importanti da raggiungere. Siamo la Juve”.

Foto: Instagram Milik