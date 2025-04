Milik spalma e prolunga: i retroscena del sì

29/04/2025 | 17:40:01

Arkadiusz Milik non gioca da quasi un anno, alle prese con un infortunio infinito. E nelle ultime ore l’attaccante polacco ha raggiunto un accordo con la Juventus per il prolungamento del contratto, originariamente in scadenza nel 2026, fino al 30 giugno 2027. Milik guadagnerà la stessa cifra, circa 3,5 milioni netti, spalmandola in due stagioni sportive. Le motivazioni sono chiare: in questo modo si abbasserà ulteriormente l’ammortamento e soprattutto la Juventus lo potrà dare in prestito senza mettere incentivi a un anno dalla scadenza del contratto. Ovviamente la condizione è che presto Milik recupera la condizione necessaria per poter andare a giocare con una certa continuità. Il prolungamento fino al 2027 spegne le voci, circolate nelle scorse settimane, di una risoluzione del contratto tra l’attaccante classe 1994 e il suo attuale club.

Foto: sito Juventus