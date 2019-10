Milik si sblocca anche con il Napoli: il polacco a segno in maglia azzurra dopo 6 mesi

Dopo un avvio di stagione non certo entusiasmante, per Arek Milik sembra arrivata la svolta. Prima la rete in Nazionale, ora l’attaccante polacco si è sbloccato anche con il Napoli: zampata sotto porta contro il Verona e primo gol stagionale con la maglia azzurra. Un gol che può riconsegnare ad Ancelotti un giocatore con qualche certezza in più e con una fiducia ritrovata. Milik, dunque, si sblocca anche con il Napoli: il precedente acuto in gare ufficiali con il club partenopeo risaliva al 14 aprile scorso in casa del Chievo, oltre 6 mesi fa.

https://twitter.com/sscnapoli/status/1185596702780248064

Foto: Twitter ufficiale Napoli