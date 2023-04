Milik sbaglia dal dischetto, Orsolini no: Bologna avanti 1-0 sulla Juventus all’intervallo

Il Bologna chiude in vantaggio per 1-0 la prima frazione di gioco contro la Juventus al dall’Ara. Una gara caratterizzata dalle polemiche legata anche al mancato funzionamento dello schermo VAR a bordo campo. La partita si sblocca dopo appena 10′ con il rigore di Orsolini che spiazza Szczesny con freddezza. La gara prosegue con il Bologna in gestione della palla, con i bianconeri che faticano in fase di riconquista. Al 31′ fallo di Lucumi su Milik, il Var richiama Sozza ed è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta lo stesso centravanti polacco, ma Skorupski lo ipnotizza dagli undici metri. Termina così 1-0 la prima frazione di gioco al Dall’Ara.

foto: Instagram Bologna