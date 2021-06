Milik salta l’Europeo, il giocatore: “Decisione difficile ma saggia. Non sono al 100% della condizione”

Ai prossimi Europei Arkadiusz Milik non ci sarà. L’attaccante polacco ha dovuto abbandonare il ritiro a causa di un infortunio al ginocchio. Una decisione sofferta, come ammesso dallo stesso giocatore attraverso i propri profili social. “Giocare l’Europeo per la Polonia è il sogno di ogni calciatore. È difficile per me lasciare il gruppo, ma è una decisione saggia. So che non posso giocare al 100%. Ho salutato i miei colleghi. Ho detto che avrebbero avuto un grande fan che li sosterrà da casa. Forza, combattiamo Polonia!”

Gra dla Polski na Euro to marzenie każdego piłkarza. Opuszczenie zespołu jest dla mnie trudne, ale to świadoma decyzja. Wiem, że nie mogę grać na 100 %. Pożegnałem się z kolegami. Powiedziałem, że będą mieli super kibica, który będzie ich wspierał z domu. Do boju Polsko! 🇵🇱 pic.twitter.com/tra2kwz6j6 — Arkadiusz Milik (@arekmilik9) June 8, 2021

FOTO: Twitter Euro2020