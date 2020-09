Milik-Roma, l’agente è a Trigoria. Deadline confermata. I dettagli

Milik alla Roma. Dzeko alla Juve. Ieri sera avevamo aggiunto che l’idea, forte, è quella di chiudere entro venerdì (domani), massimo sabato. Infatti, a conferma ulteriore, possiamo dire che David Patak, agente dell’attaccante polacco, è a Trigoria per incontrare il club giallorosso. Oggi, non ieri, tanto per non fare confusione. Ulteriore indizio di quanto fosse vero il particolare che Milik aveva già sciolto le riserve sulla Roma, non doveva pensarci ancora. E ora si entra nel vivo, davvero. A meno di colpi di scena che, a questo punto, sarebbero davvero clamorosi. All’interno di quello che è forse l’intreccio più importante della sessione di calciomercato: un centravanti per la Roma (Milik) per liberare un centravanti per la Juve (Milik).

