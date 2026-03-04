Milik: “Quando il percorso è difficile impari ad apprezzare ciò che hai”

04/03/2026 | 20:05:46

Arek Milik ha ripreso ad allenarsi in gruppo e il peggio sembra ormai alle spalle. L’attaccante della Juventus, tramite Instagram, si è detto felice per essere tornato a lavorare con i compagni: “A volte il percorso è più difficile, ma è proprio in quei momenti che impari ad apprezzare di più ciò che hai. Gli allenamenti con la squadra, i momenti con la mia famiglia e la possibilità di fare ciò che amo. Sono grato per le persone che ho intorno e per essere tornato in campo. Grazie anche per tutti gli auguri di compleanno e per il vostro supporto”.

foto: Instagram Milik