Milik pronto per le visite OM: il sì al Marsiglia è del 31 dicembre. Le cifre

La corsa a capire quando Arkadiusz Milik andrà al Napoli, dopo aver bucato i passaggi precedente, sta per arrivare al lieto fine. E ci fa molto piacere, semplicemente perché avevamo anticipato già la scorsa settimana un’operazione destinata ad andare in porto. Con buona pace di chi aveva parlato di rifiuti del Napoli quasi definitivi, nulla di tutto questo. E di chi ieri alle 19 ha detto “stallo, non si sblocca” e alle 21 – stesso riferimento- ha aggiunto “ci siamo, ci siamo “. Come far venire il mal di testa a chi ti ascolta… Noi venerdì scorso vi avevamo detto che sarebbe andato tutto in porto, una rincorsa che parte dal 31 dicembre quando a Milik-OM nessuno credeva. E chi ci aveva creduto ha subito mollato la presa. Le pratiche sono state ultimate dagli avvocati, risolti tutti gli intoppi, anche quelle relativi alle famose cause pendenti. Le cifre sono battezzate da giorni e confermate (ora) da qualsiasi fonte: 9 milioni più 4 di bonus, l’alternativa era 8 più 5, con percentuale su futura vendita del 25 per cento. Gli avvocati hanno dato il via libera, Milik (che guadagnerà circa 4 milioni a stagione e prima rinnoverà con il Napoli) ora è atteso Marsiglia per effettuare le visite, proprio come anticipato venerdì. E i rifiuti attribuiti al Napoli resteranno una pura (e inutile) declamazione verbale. Esattamente come il goffo balletto di ieri tra le 19 (“Milik-OM, operazione sempre più bloccata”) e le 21 (“Milik va all’OM”) che disorienta chi non tira a indovinare. Proprio come quando prendi un numero e speri che sia quello giusto…

Foto: Twitter Napoli