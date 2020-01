Milik: “Presto tornerà il vero Napoli. Barça? Nessuna paura. E spero di vedere Zaniolo all’Europeo”

Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss soffermandosi sull’attuale situazione in casa azzurra: “In questo momento c’è tanto lavoro da fare. Abbiamo cambiato modulo, prima giocavamo con il 4-4-2 con Ancelotti, nel 4-3-3 ci sono movimenti diversi e ci vuole tempo per capirli. Abbiamo migliorato tante cose, come l’uscita da dietro. Ora ci vuole tempo per migliorare davanti, sulle finalizzazioni. Sono felice per i miei numeri, ma non lo sono per ciò che facciamo di squadra. Siamo troppo in basso in classifica, vogliamo essere in alto e guardiamo avanti. C’è tanto lavoro da fare. Vogliamo fare di tutto per risalire la classifica, vincendo le partite. Sono sicuro che presto il Napoli tornerà a esprimersi ai suoi livelli. Zaniolo? Mi dispiace tanto per lui. Io mi sono rotto il ginocchio due volte, sono momenti brutti, ma bisogna lavorarci. Si è già operato, la riabilitazione sarà lunga e complicata. Spero di vederlo all’Europeo, ma non so se riuscirà perché i tempi sono stretti. Champions? Per queste partite si aspetta sempre tanto. Sono gare di Champions, contro le squadre più forti al mondo, come il Barcellona. Abbiamo tanto rispetto per loro, ma non paura. Vogliamo passare il turno, sarà difficile, ma è tutto possibile”, ha chiuso Milik.

Foto: Twitter ufficiale Napoli