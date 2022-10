Milik: “Preferisco giocare in coppia. Penso sia più semplice così, hai più soluzioni”

Durante l’intervista concessa all’Equipe, Arkadiusz Milik, ha ripercorso le tappe che hanno scandito il suo arrivo alla Juventus: “I contatti per il mio trasferimento sono iniziati prima della sfida contro il Nantes, nella quale sono rimasto in panchina. Ma la Juve mi inseguiva sin da quando ero a Napoli: allora non fu possibile trovare l’incastro, siamo felici di esserci ritrovati oggi”. Il polacco, che assicura di essere “stato felice a Marsiglia“, si è anche soffermato su cosa non ha funzionato nella sua esperienza francese: “In quasi tutte le partite che ho giocato a Torino avevo un altro attaccante di fianco: penso che così sia più semplice, perché hai più soluzioni. A Marsiglia era diverso: con Sampaoli ero spesso da solo in area. Penso di essere stato bravo, ma avrei potuto fare di più. Posso però dire che la città rimarrà sempre nel mio cuore”.

Foto: sito Juventus