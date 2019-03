Milik: “Mertens meriterebbe la fascia da capitano. Insigne? Ha capacità impressionanti”

“Dries è un ragazzo buonissimo, meriterebbe la fascia da capitano”. Parola di Arkadiusz Milik, che in un’intervista a Foot Truck parla del Napoli, ma in particolar modo dei suoi compagni Mertens e Insigne: “Mertens quando vede il nostro magazziniere gli chiede sempre come sta, non è un qualcosa che si fa per forza. Cammina, chiede ‘come stai?’ e ogni tanto compra un regalo per qualcuno. Quando sono arrivato era anche la prima persona che s’interessava a me e chiedeva se avessi qualche problema. Ti invita a cena, s’interessa alla tua vita: aiuta molto avere una persona così. Insigne? Quando segno e mi salta sulle spalle stento ad accorgermi che è salito. Oggi non è facile giocare con un fisico come il suo ma ha una tecnica e delle capacità impressionanti. Quello che gli altri fanno in grandi spazi lui lo fa in spazi piccolissimi, è la sua forza”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli