Milik-Lozano e il Napoli sbanca Verona: 2-0. Il Cagliari piega la Spal all’ultimo respiro

Dopo la vittoria della Coppa Italia, il Napoli riparte nel migliore dei modi anche in campionato. La squadra di Gattuso sbanca Verona battendo l’Hellas per 2-0: al “Bentegodi”, il match si sblocca al 38′ del primo tempo con un preciso colpo di testa di Milik sugli sviluppi di un corner; poi al 90′ è Lozano (appena entrato in campo) che firma il raddoppio, ancora una volta con un’incornata su calcio d’angolo. Azzurri che consolidano così il sesto posto in classifica e si portano momentaneamente a -3 dalla Roma e a -9 dall’Atalanta quarta. Nell’altra sfida delle 19:30, il Cagliari batte a domicilio la Spal: a decidere la gara del “Mazza” è un gol di Simeone al 93′. Primo successo per Zenga sulla panchina dei sardi. Di seguito il quadro completo di questo turno del massimo campionato italiano:

LUNEDI’ 22 GIUGNO

Ore 19,30 – Fiorentina-Brescia 1-1 (Pezzella – Donnarumma)

Ore 19,30 – Lecce-Milan 1-4 (Mancosu – Castillejo, Bonaventura, Rebic, Leao)

Ore 21,45 – Bologna-Juventus 0-2 (Ronaldo, Dybala)

MARTEDI’ 23 GIUGNO

Ore 19,30 – Spal-Cagliari 0-1 (Simeone)

Ore 19,30 – Hellas Verona-Napoli 0-2 (Milik, Lozano)

Ore 21,45 – Genoa-Parma

Ore 21,45 – Torino-Udinese

MERCOLEDI’ 23 GIUGNO

Ore 19,30 – Inter-Sassuolo

Ore 21,45 – Atalanta-Lazio

Ore 21,45 – Roma-Sampdoria

CLASSIFICA: Juventus 66; Lazio 62; Inter 57; Atalanta 51; Roma 45; Napoli 42; Milan 39; Verona 38; Parma 36; Cagliari 35; Bologna 34; Sassuolo 32; Fiorentina 31; Udinese, Torino 28; Sampdoria 26; Genoa, Lecce 25; Spal 18; Brescia 17.

Foto: Twitter ufficiale Napoli