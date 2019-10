Milik, il digiuno e il ritorno al gol dopo 182 giorni: “Che emozione”

Un avvio di stagione non certo entusiasmante per Arek Milik. L’attaccante polacco con il Napoli ha faticato non poco a trovare la via del gol, rimanendo a secco nelle prime sette giornate di Serie A e anche in Champions League. Ma per il classe ’93 può essere arrivata la svolta: dopo essere subentrato al 68′ di Polonia-Macedonia, gara valida per le qualificazioni a Euro 2020, Milik ha trovato la rete del definitivo 2-0 con un tiro a giro da fuori area che si è insaccato alle spalle del portiere macedone. Un eurogol che può riconsegnare ad Ancelotti un giocatore con qualche certezza in più e con una fiducia ritrovata. E dopo la gara, lo stesso attaccante polacco sul proprio account Instagram ha pubblicato un post per celebrare il primo centro in questa stagione: “Una grande notte. Una grande squadra. Tornare al gol è un’emozione”. Milik, dunque, si sblocca: la rete al polacco mancava da sei mesi, l’ultimo acuto in gare ufficiali risaliva al 14 aprile scorso in casa del Chievo, 182 giorni fa. Adesso il Napoli si augura che Arek possa tornare al gol anche con la maglia azzurra dopo un avvio di stagione complicato.

Foto: Twitter ufficiale Euro 2020