Milik: “Con Gattuso gli allenamenti sono più duri e abbiamo preso un po’ di fiducia”

Arkadiusz Milik – a margine della sfida vinta contro la Sampdoria – ha parlato, ai microfoni di Tiki Taka, dei cambiamenti apportati da Gattuso da quando si è insediato sulla panchina del Napoli.

“Abbiamo cambiato modulo e stiamo lavorando in modo diverso. Gli allenamenti sono più duri: abbiamo preso un po’ di fiducia dopo le vittoria contro Lazio e Juve. Siamo usciti da un momento brutto e secondo me stiamo lavorando bene, stiamo crescendo partita dopo partita. Spero che i risultati arrivino come adesso”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli