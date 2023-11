Milevski (CT Macedonia): “Non siamo a Roma per fare i turisti. La vittoria dell’anno scorso? Ogni gara ha una storia a sé”

Blagoja Milevski, CT della Macedonia del Nord, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Italia.

Queste le sue parole: “Ogni gara è una storia a sé, non penso a cosa credono loro. La vittoria dell’anno scorso a Palermo non deve farci pensare a nulla. Il focus è su di noi, su quello che dobbiamo fare in campo. Dobbiamo essere a livelli superiori rispetto all’Italia per uscire con un risultato positivo. Dobbiamo restare noi stessi. Quando lavori nel mondo del calcio speri sempre di avere successo. Non cambia niente nemmeno domani, non siamo qui a Roma per fare i turisti, vogliamo il massimo”.

Foto: Instagram Macedonia del Nord