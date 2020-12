Milenkovic risponde a Pjaca: la Fiorentina si salva al 98esimo

Un gol di Milenkovic al 98esimo salva la Fiorentina dalla terza sconfitta consecutiva. Succede tutto nel finale: il Genoa era passato in vantaggio all’89esimo con Pjaca, ben servito da Destro; poi l’assedio della Fiorentina che trova il pari in mischia con il difensore serbo. Primo punto e primo gol in campionato della nuova era Prandelli a Firenze. Il Genoa torna a fare punti dopo quattro sconfitte consecutive.

Nel primo tempo poche occasioni ma il Genoa si lascia preferire. Nel secondo tempo partita più vivace, con la Fiorentina più pericolosa dalle parti di Marchetti (e poi di Paleari). Erano stati annullati per fuorigioco un gol a Bonaventura e uno a Destro.