Milenkovic: “Non vedo l’ora di ricominciare. Temo che per un po’ giocheremo senza pubblico”

Intervistato da Tuttosport, il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, ha parlato della sua voglia di ricominciare a giocare: “La voglia di tornare a giocare tantissima, non è facile per uno sportivo rimanere così a lungo a casa. Non vedo l’ora ma purtroppo sarà diverso, temo che per un po’ dovremo giocare senza pubblico ed il calcio senza perde molto. Però potremo almeno portare alle persone un po’ di spensieratezza. Se ho iniziato il conto alla rovescia? Certo, aspetto ci dicano che è possibile ricominciare. Tenendo però sempre conto che la salute viene prima di tutto.”

Foto: Reprezentaijars