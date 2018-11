Milenkovic: “Non penso al mercato, voglio l’Europa con la Fiorentina. Io e Higuain l’anno scorso…”

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina e della Nazionale serba, ha parlato sulle pagine del Corriere dello Sport: “Le sirene di mercato non mi distraggono, non è una cosa che mi riguarda. Il mio unico pensiero è solo la Fiorentina, la squadra con cui ho un contratto ancora molto lungo. Obiettivo? Il nostro obiettivo è quello di tornare in Europa e non ci vogliamo arrendere, anche se la corsa per un piazzamento vede in lizza diversi club. L’assenza di Pezzella col Bologna? German è il nostro capitano e il nostro leader, un elemento fondamentale dello spogliatoio. È sempre positivo, in campo e fuori: ora tocca a noi renderlo orgoglioso. Partita contro la Juventus? Mi concentrerò su questa partita dopo la gara di Bologna. Adesso per me, come per tutti noi, conta solo questa gara, il resto viene dopo. E c’è da tornare a sorridere, tutti insieme, noi e Firenze. Io e Higuain l’anno scorso? In campo metto sempre l’anima. L’ho fatto col Partizan e lo faccio qui in Italia. Io come tutti gli altri miei compagni. Nell’arco dei 90 minuti di gioco, poi, capitano anche episodi come quelli, perché l’agonismo te lo impone. Io sono una persona molto umile, però faccio valere le mie ragioni. E di campioni ne ho incrociati diversi, anche al Mondiale”.

Foto: reprezentaijars