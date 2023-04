Milenkovic: “Momento buono, non dobbiamo fermarci. Futuro? Ho firmato un quinquennale. Penso solo alla Fiorentina”

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha parlato a Rai Sport dopo il pareggio contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto una bellissima prestazione, contro l’Atalanta è sempre difficile. Sono sempre tanti duelli, difendiamo in modo simile ma abbiamo risposto presente. Limitarli non è facile, hanno un attacco importante ma siamo stati bravi: hanno creato un occasione e hanno fatto gol, c’è rammarico. Il rigore? Ero lontano, non ho visto. Però se l’arbitro ha fischiato, non commento…”

Sul futuro: “In questo momento non vorrei commentare le domande sul futuro. Siamo in un periodo molto importante per la squadra, ci sono le gare dove si decide tutto. Ho firmato un quinquennale e penso solo alla Fiorentina in questo momento”

Sul momento della Fiorentina: “Nella prima parte del campionato abbiamo fatto belle prestazioni dove non è arrivato risultato per degli episodi. La scintilla è stata contro il Verona: abbiamo preso fiducia e lì è cominciato tutto. Ora siamo in fiducia e speriamo di continuare così”.

Foto: sito Fiorentina