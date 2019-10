Milenkovic: “L’Udinese ha difeso molto bene, non era facile fare gol”

La Fiorentina ha centrato la terza vittoria di fila grazie ad una rete di Milenkovic su corner contro l’Udinese.

Il difensore ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali social della società: “L’Udinese ha difeso molto bene, erano molto bassi e stretti, ed era difficile trovare spazi. Voglio fare i complimenti ai miei compagni, al mister e al suo staff ma sopratutto ai tifosi, 36.000 tifosi ogni partita è un orgoglio per noi, dobbiamo dare tutto in campo come fatto oggi. Ad inizio campionato abbiamo fatto ottime prestazioni ma sono mancati i risultati, adesso i risultati arrivano e dobbiamo continuare così.”