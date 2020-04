Milenkovic: “In Italia sto bene, c’è meno stress e ho realizzato il mio sogno”

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha parlato della situazione in Italia e della sua esperienza in viola al programma serbo Biljana za vas: “Mi piace lo stile di vita: qui c’è molto meno stress. La cosa che amo più di qui è il calcio: ecco perché sono venuto qua. Gioco in uno dei campionati più competitivi al mondo, il sogno di ogni ragazzo quando inizia ad a giocare. Inoltre, quello che mi piace di Firenze è che ogni angolo della città trasuda letteralmente di storia: la mia è una città con molti musei, una città con molti ponti storici. Il Coronavirus? Dobbiamo essere tutti responsabili. Non bisogna perdere neanche un giorno senza aver imparato qualcosa di nuovo”.