Milenkovic in fuorigioco, Bonaventura spreca: reti inviolate all’intervallo tra Olympiacos e Fiorentina

Parità al termine della prima frazione di gioco tra Olympiacos e Fiorentina: 0-0. Il primo squillo della gara è dei greci con il tentativo dal limite dell’area di Podence, ma Terracciano si allunga e mette in calcio d’angolo. Al 9′ la Fiorentina trova – per un momento – la rete del vantaggio con Milenkovic, ma l’assistente segnala prontamente la posizione di fuorigioco del difensore serbo, strozzando così in gola l’urlo di gioia dei tifosi viola presenti ad Atene. Al 20′ arriva la grande occasione per i viola con Bonaventura che stoppa dentro l’area di rigore e cerca il piazzato, ma è troppo debole per sorprendere Tzolakis. Un minuto dopo è ancora il centrocampista italiano a presentarsi a tu per tu con il portiere, ma è ancora Tzolakis a vincere il duello. Al 24′ arriva la risposta dei greci con il colpo di testa di Podence che anticipa tutti sul primo palo, ma è attento Terracciano. La Fiorentina torna a farsi vedere in avanti al 39′, ma Nico Gonzalez non riesce a sfruttare al meglio l’occasione.

Foto: Instagram Conference