Milenkovic: “Firenze è la mia seconda casa. Pioli è l’uomo giusto per riportare un trofeo alla Fiorentina”

05/08/2025 | 23:50:35

Nikola Milenkovic, difensore del Nottingham Forest, ha parlato dopo la gara contro la sua ex Fiorentina in zona mista: “Penso che Pioli sia un top allenatore. A me al primo anno a Firenze ha insegnato tanto, mi ha fatto migliorare. Può dare tantissimo a questi ragazzi e portare un trofeo a Firenze, glielo auguro ai ragazzi e ai tifosi. La maglia che mi hanno regalato? La metterò in un quadro a casa. Ho passato sette anni a Firenze, che è la mia seconda casa. Lì sono cresciuto anche come uomo. Quella maglia la terrò stretta perché per me vale tanto”.

Foto: Instagram Fiorentina