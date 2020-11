Milanese: “Ho chiesto al Presidente Ghirelli di fermare il campionato per qualche settimana”

L’amministratore unico della Triestina, Mauro Milanese, ha detto la sua riguardo alla situazione Covid attuale, con un esponenziale aumento di calciatori e membri dello staff positivi nelle società di C:

“Non credo faccia male a nessuno uno stop di due settimane, poi vedremo i nuovi DPCM di Conte cosa diranno.

Tra l’altro la nostra prima squadra è in emergenza totale, in un torneo che al momento registra quasi 200 atleti positivi, il calcio deve riflettere. Ho chiesto al Presidente Ghirelli di fermare il campionato per qualche settimana, non abbiamo Coppe Europee o Europei, dobbiamo evitare di falsare i campionati permettendo alle tante società colpite dal virus di normalizzare la propria posizione garantendo così la regolarità del torneo: posticipiamo tutto di un mese e poi finiamo i campionati, non succede nulla. Anzi, si evita di far girare anche troppe persone che rischiano di divenire vicolo di contagio”.