Milan, Vranckx è arrivato in città. Domani le visite

Aster Vranckx si appresta a diventare un nuovo calciatore del Milan. Il centrocampista belga è atterrato in questi minuti all’aeroporto di Milano Linate. Vranckx svolgerà nella giornata di domani le visite di rito e poi metterà la propria firma sul contratto che lo legherà alla società rossonera. Il calciatore arriva dal Wolfsburg in prestito oneroso (2 milioni di euro) con diritto di riscatto per circa 12 milioni di euro.

Foto: Instagram Vranckx