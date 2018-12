Milan, vittoria in rimonta sul Parma. Rossoneri momentaneamente al quarto posto

Nel lunch match della quattordicesima giornata il Milan conquista un importante successo in chiave Champions contro il Parma. Buon primo tempo da parte degli uomini di Rino Gattuso, che però non riescono a trovare il gol del vantaggio contro la squadra crociata che si è limitata solamente a contenere gli attacchi dei rossoneri. A sorpresa è tuttavia l’undici dei ducali a trovare il gol del vantaggio in apertura di secondo tempo. È Inglese ad andare in gol su un calcio d’angolo con un colpo di testa in anticipo su Zapata. Ma la gioia del vantaggio dura poco per i gialloblù che vedo appena quattro minuti dopo arrivare il pareggio ad opera di Cutrone. L’attaccante rossonero incrocia benissimo una palla allontanata dalla retroguardia di D’Aversa non lasciando scampo a Sepe. Il gol vittoria per i padroni di casa arriva su un calcio di rigore trasformato da Kessié che spiazza il portiere dei ducali. L’episodio che spinge l’arbitro Calvarese con l’ausilio del Var a decretare il tiro dagli undici metri giunge per un tocco di mano da parte di Bastoni. Con questa vittoria il Milan sale a quota 25 punti, mentre il Parma resta fermo a 20.

MILAN-PARMA 2-1

Marcatori: 49′ Inglese (P), 55′ Cutrone (M), 71′ Kessié rig. (M)

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Kessié, José Mauri (dal 53′ Borini), Bakayoko; Suso, Cutrone, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso.

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Barillà, Scozzarella (dal 78′ Stulac), Grassi (dall’83’ Ceravolo); Gervinho (dal 62′ Ciciretti), Inglese, Biabiany. Allenatore: D’Aversa.

Ammoniti: Biabiany (P), Borini (M), Iacoponi (P)

Classifica: Juventus 40; Napoli 29; Inter 28; Milan 25; Lazio 23; Parma 20; Roma, Sampdoria, Sassuolo 19; Atalanta, Fiorentina 18; Torino 17; Genoa 15; Cagliari, Spal 14; Empoli 13; Udinese 12; Bologna 11; Frosinone 7; Chievo* 1.

* -3 di penalizzazione

Foto: Twitter Milan