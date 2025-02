In casa Milan è tutto pronto per accogliere Gimenez. L’attaccante, infatti, ha iniziato le visite mediche di rito e si appresta a diventare ufficialmente un nuovo calciatore rossonero. Ieri sera è arrivato in città e adesso non si attende altro che la fine dei controlli per poi passare alla firma e all’ufficialità del trasferimento.

FOTO: Sportitalia