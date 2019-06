Milan, visite mediche in corso per Krunic

In casa rossonera è il giorno di Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco è arrivato in mattinata alla clinica La Madonnina di Milano per sostenere le visite mediche con il Milan, ultimo rito prima di firmare il contratto che lo legherà al club per quattro anni. All’Empoli vanno 8 milioni di euro.

Foto Sito Ufficiale Empoli