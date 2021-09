Milan, video celebrativo per la sfida contro il Liverpool: “Non è una partita come le altre”

Il Milan, attraverso i propri canali social, ha pubblicato un video celebrativo per caricare i tifosi in vista della gara di Champions di questa sera contro il Liverpool. Nel filmato si è deciso di ripercorrere le sfide contro i Reds e non solo.

Un post condiviso da AC Milan (@acmilan)

Foto: Twitter Milan